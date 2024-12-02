Тюкавин дал прогноз, когда Россию вернут в турниры

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин сделал прогноз на то, когда Россию могут вернуть на международную арену.

«Тут можно только загадывать, а когда это возвращение реально случится, никому не известно. Через год или через два. Наверное, еще не скоро», - передает слова нападающего «Комсомольская правда».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах совместным решением УЕФА и ФИФА.

В последнем контрольном поединке сборная России встречалась на своем поле с командой Сирии. Подопечные Валерия Карпина одержали крупную победу со счетом 4:0.