Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об Игоре Осинькине. В последнее время поговаривают о возможном уходе специалиста с поста главного тренера «Крыльев Советов».

Шикунов встал на защиту Осинькина и отметил, что у тренера в «Крыльях Советов» из года в год забирают лучших игроков.

«Да все болельщики хотят, чтобы он продолжил там свою работу! Такую команду создал. Но вы поймите, у него каждый год забирают ключевых футболистов! И как только пошли поражения, сразу какая-то критика. Так не бывает!» - цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

По словам Шикунова, «Крыльям Советов» нужно искать причину неудач в сезоне в том числе в себе.

Напомним, что в воскресенье «Крылья Советов» сенсационно обыграли на выезде «Зенит» со счётом 3:2.