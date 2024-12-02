Абаев: «С «Краснодаром» что-то происходит»

Экс-голкипер «Краснодара» Илья Абаев высказался о поражении кубанского клуба в минувшем матче чемпионата России со «Спартаком».

Встреча 17-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу столичного коллектива.

Абаев признался, что такой результат стал для него большой неожиданностью.

«Видимо, с командой что-то происходит — они теряют очки в очень важный момент, ведь идет борьба за чемпионство», — приводит слова Абаева «Чемпионат».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера на один балл.

Стоит сказать, что за три последних матча подопечные Мурада Мусаева набрали всего два очка.