Даса: «Динамо» ещё находится в чемпионской гонке»

Крайний защитник московского «Динамо» Эли Даса поделился комментарием о перспективах команды в борьбе за чемпионство.

— Мы на сто процентов еще находимся в чемпионской гонке. У нас качественная игра, хорошие футболисты, — приводит слова Дасы Legalbet.

Футболист отметил, что в прошлом сезоне у «Динамо» тоже было серьезное отставание, но это не помешало команде вернуться и бороться за золото.

В настоящий момент «Динамо» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 31 балл после 16 туров.

Сегодня, 2 декабря, подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Ахматом». Игра между командами должна будет стартовать в 19:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.