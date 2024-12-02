Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов назвал возможную причину спада «Локомотива»

02 Декабря 2024 • 16:31 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Химки

Николай Наумов, который в своё время был президентом «Локомотива», высказался о последних результатах команды. В двух последних турах Премьер-лиги «железнодорожники» проиграли «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3).

По словам Наумова, «Локомотив» переживает спад, и скорое наступление межсезонья является для команды положительным моментом. Экс-президент клуба допускает, что спад связан с молодостью состава.

«Команда молодая, а молодым игрокам свойственны взлёты и падения. На самом деле команда начала выглядеть плохо и до матча со «Спартаком», - цитирует Наумова Metaratings.

В воскресенье, 8 декабря, «Локомотив» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов

Новости по матчу

Сегодня, 02 Декабря
16:31
Наумов назвал возможную причину спада «Локомотива»
12:45
Московский клуб пропустил восемь мячей в крайних двух турах РПЛ
12:39
Садыгов: «Думаю, что где-то нам повезло в игре с «Локомотивом»
01 Декабря
23:04
Булыкин прокомментировал очередную неудачу «Локомотива»
19:09
Вратарь «Химок» - о Сафонове: «Мне интересно смотреть, как против Сафонова играют топовые нападающие»
18:46
Вера раскрыл причину, почему «Химки» одержали две победы над «Локомотивом» в РПЛ 1
18:44
Джикия объяснил, почему считает «Локомотив» опасной командой
18:37
Смородская высказалась о сенсационном поражении «Локомотива»
18:30
Джикия прокомментировал сенсационную победу над «Локомотивом»
18:16
Зелимхан Бакаев высказался о своих голах «Локомотиву»
17:17
Садыгов прокомментировал слухи о возможном четвёртом пришествии Юрана в «Химки»
17:15
Наумов: «Химки» разрывали Баринова, игра Монтеса - катастрофа»
17:11
Галактионов: «Нам не удаётся вернуться на те рельсы по игровой уверенности»
16:59
Галактионов: «Понятно, что уверенность в своих силах чуть-чуть растеряли»
16:56
Белоус вынес неутешительный вердикт по «Локомотиву»
16:48
Зелимхан Бакаев: «Хет-трик из ассистов был против «Локомотива», сейчас голы получается забивать»
16:04
Кто подвёл «Локомотив» под новое поражение от «Химок»: три худших игрока матча РПЛ
16:04
«Локомотив» впервые в истории проиграл «Химкам» дважды в сезоне РПЛ
15:58
«Локомотив» опять проиграл «Химкам» в РПЛ, продлив неудачную серию до трёх матчей 4
15:34
«Химки» забили третий гол в ворота «Локомотива» 1
15:11
Заболотный не сможет сыграть против «Динамо»
14:38
«Химки» повторно ведут в матче с «Локомотивом»
14:34
Сарвели сравнял счёт в матче «Локомотив» - «Химки»
14:32
Черчесов приехал на матч РПЛ
14:23
«Локомотив» достаточно быстро пропустил в матче с «Химками»
14:00
Артига: «Вообще ничего не слышал про свою отставку»
13:54
Галактионов: «Фактически трёх суток нет после кубкового матча с «Динамо»
13:30
«Локомотив» - «Химки»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 2
02:02
Локомотив - Химки: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
16:19
Наумов предрёк «Локомотиву» тяжёлый матч с «Химками»
14:10
Ставка и прогноз на матч Локомотив — Химки чемпионата России — 1 декабря 2024
10:26
Ставка и прогноз на точный счёт матча Локомотив — Химки РПЛ — 1 декабря 2024
04:54
​Гладилин: «В матче «Химок» и «Локомотива» нет фаворита»
29 Ноября
21:44
​Масалитин: «Химки» могут огорчить «Локомотив»
18:49
Кудряшов дал совет Батракову
14:46
Джикия высказался о финальных играх «Химок» в 2024 году
14:21
Кудряшов рассказал, почему Джикия не уехал в Европу
14:01
Оленев отреагировал на возможный уход с поста гендиректора «Химок»
28 Ноября
23:43
Бесплатная ставка и прогноз на матч Локомотив – Химки чемпионата России – 1 декабря 2024
14:16
Карпукас выделил лучших игроков РПЛ
26 Ноября
17:06
«Батраков может стать мировой звездой» — Антич
15:38
Мирзов: «Не согласны с 13-м местом в РПЛ»
18 Ноября
18:13
Гуренко назвал главные козыри «Локомотива» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели «Реал» обратился к «Барселоне» Роналду сделал заявление после второго дубля подряд «Реал» обратился к Зидану за помощью Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Бензема догнал Роналду по количеству голов Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.12.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
3.65 3.90 1.84
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
17:30 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Спартак» вернул должок за первый круг»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «По составу «Химки» не должны бороться за выживание»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Абаев объяснил спад «Локомотива»
17:09 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о работе Ганчаренко
17:07 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Зенит» не откажется от Соболева, если он будет забивать»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Бурлак назвал причину неудачной игры «Локомотива»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Сёмин ответил, может ли «Краснодар» выиграть РПЛ с Мусаевым
16:56 · Россия. Премьер-лига
Умяров провёл 150-й матч за «Спартак»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин дал прогноз, когда Россию вернут в турниры
16:47 · Россия. Премьер-лига
Шикунов встал на защиту Осинькина
16:47 · Россия. Премьер-лига
Абаев: «С «Краснодаром» что-то происходит»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Динамо» ещё находится в чемпионской гонке»
16:31 · Россия. Премьер-лига
Наумов назвал возможную причину спада «Локомотива»
16:27 · Россия. Мелбет-Первая лига
Всего одна команда не проиграла ни одного матча перед зимней паузой в Мелбет-Первой лиге 2024/2025: это не «Балтика»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Покинувший «Спартак» Амарал отказался от ответа на вопрос об Угальде
16:21 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака» со Станковичем
16:18 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Крылья Советов» так бездарно начали, что здесь и Месси бы не помог»
15:52 · Россия. Премьер-лига
Керсубини заявил, что многие хотят работать в «Спартаке»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал совет «Спартаку»
15:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин заявил, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку
15:36 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о «Краснодаре» после 0:3 от «Спартака»
15:32 · Россия. Премьер-лига
Пальцев может перейти в «Спартак» слухи
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Спартак» не продаст Угальде за 20 млн евро
15:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Сильянова высказался о трансфере в «Спартак»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Шикунов ответил, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул РПЛ
Все новости