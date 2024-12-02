Наумов назвал возможную причину спада «Локомотива»

Николай Наумов, который в своё время был президентом «Локомотива», высказался о последних результатах команды. В двух последних турах Премьер-лиги «железнодорожники» проиграли «Спартаку» (2:5) и «Химкам» (1:3).

По словам Наумова, «Локомотив» переживает спад, и скорое наступление межсезонья является для команды положительным моментом. Экс-президент клуба допускает, что спад связан с молодостью состава.

«Команда молодая, а молодым игрокам свойственны взлёты и падения. На самом деле команда начала выглядеть плохо и до матча со «Спартаком», - цитирует Наумова Metaratings.

В воскресенье, 8 декабря, «Локомотив» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Краснодара».