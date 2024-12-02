Покинувший «Спартак» Амарал отказался от ответа на вопрос об Угальде

Томаш Амарал, который несколько недель назад покинул пост спортивного директора «Спартака», отреагировал на вопрос о нападающем Манфреде Угальде. У Амарала спросили, удивляет ли его прогресс костариканца. Португальский функционер отвечать не стал.

«Я не хочу отвечать ни на какие вопросы. В России и так много футбольных специалистов. Они могут говорить об этом, а не я», - цитирует Амарала «Матч ТВ».

Отметим, что в двух последних матчах за «Спартак» в Российской премьер-лиге Манфред Угальде забил пять голов. Как следствие, форвард «красно-белых» теперь уверенно лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 14 голами.