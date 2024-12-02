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Хомуха: «Ну и сколько голов у Соболева за «Зенит» в РПЛ... Ваня Сергеев всем всё показал» эксклюзив

02 Декабря 2024 • 16:25 Комментировать (1)
Зенит
2:3
Крылья Советов

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Крыльям Советов» (2:3).

- Главная причина такого сенсационного результата?

- Недооценка соперника. Питерцы думали, что спокойно наберут три очка. Победят самарцев без каких-либо проблем. Но оказалось, что это не так. В составе «Крыльев» есть игроки, которые еще недавно выступали в «Зените». Им было что доказывать!

- Венделу и Клаудиньо уже не хватает мотивации?

- Да. Они уже не те. Это очевидно, сразу бросается в глаза. Люди выиграли несколько чемпионство подряд. Мотивация действительно притупилась. Но дело не только в этом.

- А в чем еще?

- Нет внутрикомандной конкуренции. Если бы в «Зените» были футболисты, сопоставимые по уровню с Венделом и Клаудиньо, бразильцам пришлось бы держать себя в тонусе постоянно и не расслабляться.

- То есть они понимают, что место в составе им гарантированно и где-то могут играть спустя рукава?

- Они уже достаточно заработали. Никто в Европе им даже близко не предложил бы таких денег! И сейчас бразильцы уже не имеют прежней мотивации…

- Светлое пятно в игре вчерашнего «Зенита»?

- Я бы никого не выделял. Счет на табло. Взяли, недооценили соперника. Слишком много зон оставили самарцам, которые этим хорошо воспользовались. Отсюда вот такое поражение. У «Крыльев» есть быстрые игроки в атаке, которые способны наказать соперника за подобные просчеты. Это мы вчера и увидели.

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- А вернувшийся в строй Глушенков может стать лидером «Зенита»?

- Хм. Ему надо сконцентрироваться на игре в футбол, а не давать интервью налево и направо. А то он будоражит мнение болельщиков своими высказываниями… Все познается в сравнении. У Угальде уже 14 мячей. Как только ты начинаешь больше внимания уделять нефутбольным делам, футбол обычно за это наказывает.

- Соболев вышел на замену и опять ничего не показал? Этот трансфер уже сейчас можно назвать провальным?

- Да когда он только приходил в «Зенит», многие сомневались в целесообразности такого приобретения. Говорили же, что он не способен усилить игру питерцев в атаке. Вот вам и результат. Лучшее тому подтверждение – игра Вани Сергеева. Он вчера оформил дубль и всем всё показал, доказал. Именно так и должен отвечать профессионал на все вызовы. А сколько голов у Соболева в РПЛ?

- Ни одного.

- Вот вам и ответ. А Сергеев в РПЛ уже три забил. И вы учитывайте, что он не в «Зените» играет, а в «Крыльях». Там пополнять свой багаж гораздо сложнее, чем в Питере. У Соболева партнеры сильнее, но каков КПД? А для центрального нападающего главный критерий – забитые мячи

- Допускаете, что с такой игрой «Зенит» может не стать чемпионом?

- В прошлом чемпионате «Зенит», что называется, отcкочил в последнем туре. Если и сейчас питерцы продолжат играть с такой же «мотивацией», все возможно. Соперники рядом.

Александр Сычев

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Евро-Футбол.Ру,
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Deda
02 Декабря 2024 в 17:06
Крылышки - красавцы!
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