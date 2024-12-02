Маркиньос ответил на вопрос о чемпионстве «Спартака» со Станковичем

Атакующий полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, приведёт ли Деян Станкович команду к чемпионскому титулу.

«Ну, конечно, мы поддерживаем своего главного тренера. Вы видите сейчас результаты. Этот результат, в том числе, потому что мы выполняем его установки и работаем как одна команда», - цитирует Маркиньоса «РБ Спорт».

Напомним, что в воскресенье вечером «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» со счётом 3:0. Как следствие, команда Деяна Станковича поднялась на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на пять очков.

«Спартак» в последний раз выигрывал титул Премьер-лиги в 2017 году.