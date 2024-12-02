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Песьяков: «Крылья Советов» так бездарно начали, что здесь и Месси бы не помог»

02 Декабря 2024 • 16:18 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
07.12 16:30

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил на вопрос о том, помогло ли команде возвращение форварда Ивана Сергеева.

Напомним, в летнее трансферное окно Сергеев перебрался в «Крылья Советов» из «Зенита».

«Слушайте, мы так бездарно начали, что здесь нам и Месси бы не помог (смеется). Честно, не знаю. Давайте подождем еще немножко», — заявил Песьяков «Спорт-Экспрессу».

После своего возвращения в Самару 29-летний Сергеев принял участие в 12 играх во всех турнирах и стал автором трех забитых мячей.

По итогам 17 туров «Крылья Советов» находятся на десятой позиции в чемпионате России, имея на счету 18 баллов.

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Крылья Советов Сергей Песьяков Иван Сергеев ещё теги

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