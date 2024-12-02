Керсубини заявил, что многие хотят работать в «Спартаке»

Бывший спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини прокомментировал информацию о возможном приглашении в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» уже провели переговоры с 53-летним специалистом.

«Спартак» — большой клуб, и я думаю, что многие спортивные директоры могут быть заинтересованы в работе там», — приводит слова Керубини «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Спартак» расстался с Томашем Амаралом, который занимал пост спортивного директора команды с декабря 2023 года.

По итогам 17 туров «Спартак» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 34 балла.