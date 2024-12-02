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Шавло рассказал, чем Барко похож на Марадону эксклюзив

02 Декабря 2024 • 15:46 Комментировать
Краснодар
0:3
Спартак Москва

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «красно-белых», результативности Манфреда Угальде и шансах на первое место. 

- Разгром «Краснодара» - для вас сенсация?

- Игра мне очень понравилась. Был накал. У хозяев была возможность выйти в лидеры, а «Спартак» хотел показать, что крупное поражение от «Краснодара» в первом круге было осечкой. В начале матча москвичи выглядели не так уверенно, но потом встрепенулись и с пятнадцатой минуты имели преимущество. Была жесткая борьба, но арбитр здорово отработал, держал игру в руках. «Красно-белые» победили по делу. Первый гол в исполнении Угальде  - это вообще шедевр. Во втором голе легионеру немного повезло, что после отскока Пруцев откатил ему мяч. Гости отыграли до конца, хотя часто команды, когда ведут в счете, отходят назад и отбиваются. А тут наоборот, темп стал наращиваться, и в конце матча Барко забил великолепный гол. Можно сказать, что «Спартак» переиграл соперника средней линией. Умяров и Пруцев сыграли здорово. Маркиньос и Бонгонда на флангах навязывали борьбу и обыгрывали оппонентов. Даже замены не помогли южанам. Хочу также отдать должное паре защитников Дуарте – Бабич, им было сложно.   

- С чем связана высокая результативность Угальде в последних матчах? Он наколотил восемь мячей в трех последних играх. Его уже начинают сравнивать с Пеле.

- У нас есть традиция, что если кто-то чуть-чуть заиграл нормально, то начинаются сравнения. Читал высказывание Евгения Ловчева, но не стал бы делать такие громкие сравнения. Просто в последних матчах Угальде играет на своей позиции. На фланге ему было сложно. Это игрок штрафной площадки. Ему легче играть против центральных защитников, потому что он юркий, быстр на опережении и здорово открывается. В эпизоде с первым мячом, когда он открылся, он показал ложное действие, и защитник купился. А Угальде в это время поменял направление. Защитник, который должен был страховать партнера, уже не успевал это сделать. В итоге, они вдвоем не знали, что делать. Ведь фолить в штрафной нельзя. Они сделали «бутерброд», из-под которого спартаковец и забил. Вот и получается, что, как правило, высокие центральные защитники не всегда успевают за юрким нападающим. Это положительный трансфер для «Спартака», потому что если этот легионер не забивает, то делает много полезного: зарабатывает штрафные, нагнетает на защитников, заставляя их ошибаться. Также и Барко. Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые, и они поворачивают игрока в любую сторону.   

- Не думаете, что зимой Угальде может оказаться в каком-нибудь топ-клубе Европы?

- Не знаю. Есть много разговоров. Но я не думаю, что зимой будут какие-то интересы. «Спартак» прописал у него в контракте серьезную сумму. Может быть, какой-то английский клуб ее потянет. Но надо понимать, что наши клубы – доноры. Мы не может никого удержать, если игроку предлагают в другой лиге зарплату еще больше. Конечно, жалко потерять футболиста, который интегрирован в команду и находится в хорошей форме. Для «Спартака» это плохо. Но лучших всегда выкупают. И пока клуб найдет замену, пройдет время. Надеюсь, Угальде оценит, что «Спартак» предоставил ему возможность играть, и он сейчас один из лучших в РПЛ. Не думаю, что зимой он сорвется и куда-то поедет.  

- У «Спартака» пять побед подряд в РПЛ и пять очков от «Зенита». Команда возвращается в золотую гонку?

- Здесь главное - не оступиться с «Пари НН», потому что после эйфории бывают разные матчи. Надеюсь, Станкович не даст команде выйти на матч спустя рукава. Приедет неуступчивая команда, которая может создать проблемы. Так что надо достойно завершить эту часть чемпионата. А так, все возможно, если «Спартак» продолжит так играть, потому что с «Зенитом» будет еще домашний матч, а отставание не так велико. А питерцы сейчас разбалансированы и не стабильны.       

Елена Григорьевская

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