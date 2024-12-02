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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов называл причины высокой результативности Угальде

02 Декабря 2024 • 15:42 Комментировать
Краснодар
0:3
Спартак Москва

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о разгромной победе над «Краснодаром».

- Разгром «Краснодара» для вас сенсация?

- Конечно, никто не ожидал, что победа будет такая крупная. Я думал, что «Спартак» может выиграть, но был уверен, что это будет сделать очень тяжело. Первые десять минут так и было. «Краснодар» играл в таком высоком прессинге, что гостям было очень трудно. Но потом игра выровнялась. «Красно-белые» стали проводить осмысленные атаки. Сказалось индивидуальное мастерство лидеров команды: Угальде, Барко, Бонгонды. Это и предопределило разгром. 

- С чем связана такая результативность Угальде в последних матчах?

- Почувствовал уверенность, игра пошла, начал забивать. И поехало все по накатанной.

- Не думаете, что зимой Угальде может оказаться в каком-нибудь топ-клубе Европы?

- Если предложат серьезные деньги, его отпустят. Всегда нужно продавать игрока, когда он на пике формы и за него готовы хорошо заплатить. Никто не знает, будет он в дальнейшем приносить ту же пользу или нет. Но сейчас его игра впечатляет.

- У «Спартака» пять побед подряд в РПЛ и пять очков от «Зенита». Команда возвращается в золотую гонку?

- Если так будет играть, то однозначно да. Жаль, что осталась всего одна встреча перед длительной паузой. Она будет не на руку «Спартаку». Если бы чемпионат продолжался, были бы очень хорошие шансы зацепиться в лидерах.  

- Удивляет, что такую форму «Спартак» набрал к концу первой части сезона, когда у футболистов обычно накапливается усталость и включается режим ожидания отпуска?

- По-разному бывает. Сейчас все так совпало, что и физически команда находится в оптимальном состоянии, и плюс пошла игра у лидеров. Поэтому мы и видим такую картину.

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- Что касается зимней паузы и новичков, они нужны? Сейчас кажется, команда выглядит органично, никто не выпадает и связка защитников Бабич – Дуарте смотрится перспективно. 

- Дуарте сейчас вообще один из лучших футболистов в обороне. Хотя я не могу сказать, что в резерве слабые игроки, которые реально уступают основным, просто им не хватает игрового тонуса, что мы видели в кубковом матче с «Ростовом». А так все ребята в команде мастеровитые, с хорошим уровнем. На данный момент не вижу, где нужно усиление. Когда результат плохой – все начинают выискивать слабые места. А так селекция ведется всегда, если клуб хочет достичь чего-то высокого. 

- В СМИ пишут, что «Спартак» может взять из «Локомотива» Сильянова или Ненахова. Как вам такой вариант?

- Сильянов играет в сборной, производит неплохое впечатление. За Ненаховым не слежу. Больше акцентирую внимание на атакующих футболистах. Но я не думаю, что «Локомотив» сейчас будет отдавать своих игроков. «Железнодорожники» собрали команду на перспективу. Зачем кого-то продавать? Если только будут финансовые проблемы. 

Елена Григорьевская

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