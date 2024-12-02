Камоцци дал совет «Спартаку»

Франко Камоцци, который в своё время был советником владельца «Спартака», дал комментарий по поводу информации о том, что спортивным директором московского клуба может стать Федерико Керубини. Ранее этот специалист трудился в «Ювентусе».

«Я не думаю, что назначение Керубини в «Спартак» – это хороший вариант. «Спартаку» однозначно нужно найти кого-то получше», - цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что должность спортивного директора «Спартака» сейчас является вакантной. Несколько недель назад московский клуб объявил о расставании с Томашем Амаралом.

На текущую минуту «Спартак» в турнирной таблице Премьер-лиги располагается на третьей позиции.