Сёмин заявил, что «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на крупную победу «Спартака» в минувшем матче с «Краснодаром».

Встреча 17-го тура чемпионата России завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Данный результат позволил команде Деяна Станковича ворваться в тройку.

По мнению Сёмина, «Спартак» смог вернуться в гонку за золотые медали, ведь в последнее время «красно-белые» демонстрируют высокий уровень футбола, что подтверждает их игра с «Краснодаром».

— «Спартак» был сильнее, плюс у них нашлись игроки, способные решить исход матча, — приводит слова Сёмина Sport24.

В заключительном матче перед зимней паузой «Спартак» примет дома «Пари НН». Встреча 18-го тура РПЛ пройдет 7 декабря.