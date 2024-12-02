Кечинов высказался о «Краснодаре» после 0:3 от «Спартака»

Известный в прошлом футболист Валерий Кечинов дал комментарий по поводу воскресного матча между «Краснодаром» и «Спартаком». Как известно, команда Деяна Станковича победила на выезде со счётом 3:0.

«Краснодар» разочаровал в матче со «Спартаком». Ещё недавно эти команды играли друг с другом в Москве, где я восхищался игрой «быков». А сейчас команду просто не узнать. Наверное, у «Краснодара» начался очень серьёзный спад», - цитирует Кечинова «Чемпионат».

Отметим, что поражение от «Спартака» стало для «Краснодара» первым в текущем чемпионате. Команда Мурада Мусаева располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Зенита» на один зачётный балл (38 против 39).

В последнем матче в 2024 году «Краснодар» будет принимать «Локомотив» 8 декабря.