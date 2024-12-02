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Пальцев может перейти в «Спартак» слухи

02 Декабря 2024 • 15:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

Центральный защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, «Спартак» проявляет интерес к 23-летнему защитнику сборной России. Утверждается, что переговоров между сторонами пока не было, и вряд ли трансфер состоится ближайшей зимой. При этом источник отмечает, что шансы на переход повысятся, если «Спартак» расстанется с одним из своих центральных защитников.  

В этом сезоне Пальцев появился на поле в 20 встречах с учетом всех турниров и стал автором одном голевой передачи.

Действующий трудовой договор защитника с «Динамо» рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Пальцева в 1,2 миллиона евро.

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