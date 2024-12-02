Агент Селюк: «Спартак» не продаст Угальде за 20 млн евро

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной продаже форварда «Спартака» Манфреда Угальде.

По мнению агента, «Барселона» не купит Угальде за его 14 голов в чемпионате России, ведь это так не работает. Кроме того, Селюк заявил, что РПЛ никто в Европе не смотрит, а в еврокубках наши клубы не играют, поэтому продать футболиста за 20 миллионов евро очень трудно.

«Угальде нужна стабильность, он же только начал забивать, а в прошлом сезоне он не мог себя показать», — приводит слова Селюка Legalbet.

В текущем розыгрыше чемпионата России 22-летний Угальде забил уже 14 мячей и сделал 3 результативные передачи в 17 встречах.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость костариканского футболиста составляет девять миллионов евро.