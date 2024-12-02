Агент Сильянова высказался о трансфере в «Спартак»

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника столичного «Локомотива» Александра Сильянова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Насчет аренды - маловероятно. Пока никто не обращался, но если заинтересованность есть, имеет смысл переговорить. В прошедшее межсезонье «Локомотив» рассматривал вариант продажи Сильянова», - передает слова Кузьмичёва Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сильянов провел 15 матчей, в которых отметился одним голевым пасом и получил две желтые карточки. После 17 туров чемпионата страны «Локомотив» с 34 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.