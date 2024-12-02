Шикунов ответил, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул РПЛ

«Спартак» в последнее время показывает отличные результаты. После пяти подряд побед команда Деяна Станковича поднялась на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают всего лишь на пять очков.

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов ответил на вопрос, допускает ли он, что команда Деяна Станковича будет бороться за чемпионство. По мнению Шикунова, «красно-белым» нужно усиливать состав.

«На длинной дистанции бороться с «Зенитом» за золото будет всё-таки непросто. Имею в виду глубину состава, скамейку. «Спартаку» надо бы две-три позиции зимой всё же укрепить. Минимум две-три», - цитирует Шикунова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в последний раз выигрывал чемпионский титул Премьер-лиги в сезоне 2016/2017.