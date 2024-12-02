Агент назвал реальный ценник спартаковца Угальде

Известный агент Паулу Барбоза дал комментарий по поводу форварда Манфреда Угальде. Спартаковец в последнее время набрал отличную форму. С 14 голами костариканец сейчас лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги. В двух последних играх чемпионата Угальде трижды забил «Локомотиву» и дважды – «Краснодару».

По словам Барбозы, за Угальде наверняка активно следят скауты. Агент считает, что уйти из «Спартака» в европейский клуб форвард может летом. Также Барбоза высказался о ценнике Манфреда.

«Его реальная рыночная цена сейчас не менее 30 миллионов евро. Я думаю, что летом найдутся клубы, которые заплатят такую сумму за Угальде. Таких игроков немного, он редкий футболист», - цитирует Барбозу Metaratings.

В последнем матче в 2024 году «Спартак» примет «Пари НН». Игра состоится в субботу, 7 декабря.