Пименов назвал команду с лучшим футболом в РПЛ - это не «Зенит» и «Краснодар»

Экс-форвард московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением об игре «Спартака» после поединка с «Краснодаром» в рамках 17-го тура чемпионата России.

«Спартак» играет лучше всех в РПЛ. Они показывают мощный футбол. Очень приятно наблюдать за этой командой. Для «Спартака» жалко, что остался всего один тур до зимней паузы», - передает слова Пименова «Чемпионат».

«Спартак» крупно переиграл «Краснодар» на выезде со счетом 3:0. После 17 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 34 балла и занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч в чемпионате России «народная команда» проведет на домашнем стадионе против «Пари НН».