«На «Спартаке» пострадал стол»: Тюкавин рассказал, как злится Личка

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о главном тренере команды – о Марцеле Личке.

По словам Тюкавина, в последнее время Личка чаще злой, чем добрый. Форвард «бело-голубых» отметил, что иногда в раздевалке команды можно увидеть даже летающие макеты.

«У нас был разбор какого-то матча. На базе во время теоретического занятия макет и пострадал. Ещё был один случай – на «Спартаке» пострадал стол. Так что Марцел может вспылить иногда», - цитирует Тюкавина «Комсомольская правда».

В то же время Тюкавин сообщил, что на следующий день после проявления эмоций Личка уже находится в нормальном настроении.

В понедельник «Динамо» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.