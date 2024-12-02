Мостовой назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Динамо»

В заключительном матче 17-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Об этом матче поделился мнением футбольный аналитик Александр Мостовой.

«Динамо» сильнее нынешнего «Ахмата». Грозненцы слишком слабо выступают - тут им не на что рассчитывать. Моя ставка - победа «Динамо» со счетом 2:1», - цитирует Александра «ВсеПроСпорт».

Матч «Динамо» против «Ахмата» состоится сегодня, 2 декабря, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии поединка московская команда занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а грозненский коллектив идет на предпоследней строчке.