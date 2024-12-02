Экс-директор «Ювентуса» одним эмодзи отреагировал на информацию о «Спартаке»

Появилась информация о том, что новым спортивным директором «Спартака» может стать Федерико Керубини, который ранее работал в «Ювентусе». Сам 53-летний специалист отреагировал на сообщения о контактах с московским клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на вопрос о контактах с «красно-белыми» Керубини ответил одним эмодзи – «большой палец вверх».

Напомним, что осенью «Спартак» объявил о расставании с Томашем Амаралом. С того самого момента должность спортивного директора в московском клубе является вакантной.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.