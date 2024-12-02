Угальде ворвался в тройку лучших бомбардиров Европы текущего сезона

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги форвард «Спартака» Манфред Угальде оформил очередной дубль.

Напомним, 1 декабря «красно-белые» разгромили на выезде «Краснодар» со счетом 3:0. Угальде отыграл все 90 минут и забил два мяча.

Всего в активе 22-летнего костариканца уже 14 голов в рамках текущего розыгрыша Российской премьер-лиги. В настоящий момент он является лучшим бомбардиром чемпионата.

Такое количество мячей позволило Угальде войти в тройку лучших бомбардиров среди европейских чемпионатов. Лидер по этому показателю — нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш (16). Вторым идет форвард «Барселоны» Роберт Левандовски (15), а третью строчку делят голеадор «Спартака» Манфред Угальде и игрок «Баварии» Гарри Кейн (14).