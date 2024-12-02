Шипицин: «Спартак» провёл суперматч»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о событиях семнадцатого тура чемпионата России.

- Тур получился очень непредсказуемым. Все лидеры – команды из первой тройки – оступились, а «Спартак» этим воспользовался. Он сам провёл суперматч для себя, мне кажется. «Спартак» по всем статьям переиграл на выезде «Краснодар», не дал ему ни единого шанса. То, что «Зенит» и «Локомотив» проиграли дома командам из второй половины таблицы, конечно, большой сюрприз. У «Локомотива» идёт спад, это видно, как и у «Краснодара». «Зенит» получил трёшку от «Крыльев Советов» – вообще неожиданно. Теперь посмотрим, что дальше. Интересным будет следующий тур тоже, – сказал Шипицин.

В восемнадцатом туре «Зенит» дома сыграет с «Акроном», «Спартак» – с «Пари НН», а «Краснодар» – с «Локомотивом».