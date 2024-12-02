Пименов: «Крылья» наказали «Зенит» за каждую ошибку»

Известный в прошлом российский форвард Руслан Пименов поделился мыслями о неожиданном домашнем поражении петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«Защитники «Зенита» провалили матч. «Крылья» наказали «Зенит» за каждую ошибку. Эту игру мы уберём за скобки - «Зенит» сам провалился в матче с «Крыльями», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел на стадионе «Газпром Арена» и завершился поражением петербургского коллектива со счетом 2:3. После 17 туров Премьер-лиги «Зенит» с 39 баллами занимает первое место в таблице.