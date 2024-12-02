Пименов: «Локомотив» полностью проиграл «Химкам»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Руслан Пименов высказался о домашнем поражении «железнодорожников» от «Химок».

«Локомотив» полностью проиграл. Не удивляет нестабильность «Локомотива». У команды одна тактика - играть в открытый футбол. «Химки» здорово разобрали игру и заслуженно победили», - передает слова Пименова «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Локомотива» со счетом 1:3. После этого поединка «железнодорожники» с 34 баллами занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч в чемпионате команда Михаила Галактионова проведет с «Краснодаром» на выезде.