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В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном уходе Глебова

02 Декабря 2024 • 14:33 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
07.12 16:30

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном трансфере капитана команды Данила Глебова в «Динамо».

«Никаких переговоров не ведем. Данил — сильный игрок, слухи о его потенциальном переходе в различные команды уже никого не удивляют», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что ближайшей зимой «Динамо» готово выложить за 25-летнего полузащитника восемь миллионов евро.

В этом сезоне Глебов появился на поле в 22 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Динамо Москва Данил Глебов Алексей Рыскин трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

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