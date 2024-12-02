В «Ростове» отреагировали на информацию о возможном уходе Глебова

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о возможном трансфере капитана команды Данила Глебова в «Динамо».

«Никаких переговоров не ведем. Данил — сильный игрок, слухи о его потенциальном переходе в различные команды уже никого не удивляют», — приводит слова Рыскина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что ближайшей зимой «Динамо» готово выложить за 25-летнего полузащитника восемь миллионов евро.

В этом сезоне Глебов появился на поле в 22 играх во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.