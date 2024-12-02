Шикунов: «Спартак» может продать Угальде за 30 млн евро»

«За 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Это в России сейчас такие суммы - событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой», - приводятся слова Шикунова на страницах «Спорт-Экспресса».