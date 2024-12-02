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Шикунов: «Спартак» может продать Угальде за 30 млн евро»

02 Декабря 2024 • 14:30 Комментировать

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о том, какую сумму могут выручить «красно-белые» за нападающего Манфреда Угальде.

«За 25 миллионов точно могут продать. Даже за 30 могут. Это в России сейчас такие суммы - событие. А на Западе уже давно норма жизни. К тому же Угальде еще молодой», - приводятся слова Шикунова на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Угальде провел 17 поединков. Манфред записал на свой счет 14 забитых мячей и две результативные передачи. 22-летний нападающий уверенно лидирует в бомбардирской гонке чемпионата России.

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Спартак Москва Александр Шикунов Манфред Угальде ещё теги
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