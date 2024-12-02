Дмитриев прокомментировал сенсационную победу над «Зенитом»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев высказался о сенсационной победе над петербургским «Зенитом» в поединке 17-го тура чемпионата России.

«Очень рад тому, что получилось обыграть «Зенит». Очень приятно. С учётом того, что происходит вокруг «Крыльев», эта победа имеет особое значение? Особое значение имеет любая победа», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что «Крылья Советов» одержали победу над «Газпром Арене» со счетом 3:2. Подопечные Игоря Осинькина набрали 18 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «Крылья» проведут на выезде с «Ростовом» 7 декабря.