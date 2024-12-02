«Спартак» впервые за 15 лет три раза подряд разгромил соперников в РПЛ

1 декабря московский «Спартак» провёл выездной матч против «Краснодара» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-белых».

Данная крупная победа стала для «Спартака» уже третьей подряд в чемпионате России. Ранее команда Деяна Станковича разгромила «Акрон» (4:0) и «Локомотив» (5:2). Такое со «Спартаком» случилось впервые за последние 15 лет.

Напомним, в 2009 году в октябре-ноябре «Спартак» разгромил «Локомотив» (3:0), «Химки» (3:0) и «Ростов» (5:1). К слову, тогда «красно-белые» тоже выиграли пять матчей подряд в РПЛ, как и сейчас. Однако три последних матча того сезона были проиграны.

«Спартак» впервые в XXI веке одержал 9 разгромных побед за сезон