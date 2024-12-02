Шикунов высказал мнение о победе «Спартака» над «Краснодаром»

В центральном матче 17-го тура чемпионата России московский «Спартак» на выезде крупно обыграл «Краснодар» со счетом 3:0. Об этом результате высказал мнение экс-спортдир «красно-белых» Александр Шикунов.

«Практически все 90 минут подопечные Станковича все держали под своим контролем. Самоотдача нечеловеческая, ей богу! Физическая подготовка москвичей - потрясающая!» - приводятся слова Шикунова на страницах «Спорт-Экспресса».

После 17 матчей «Спартак» набрал 34 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Деяна Станковича отстают от лидирующего «Зенита» на пять баллов. Следующий матч «народная команда» проведет на своем поле против «Пари НН» в следующий уик-энд.