Шикунов - о голе Угальде: «Так забивают только большие футболисты»

Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов в беседе с журналистами поделился мнением об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.

«Барко и Угальде - все понятно без лишних слов. Первый гол костариканца - феноменальный. Так умеют забивать только большие футболисты, которые стоят больше 10 миллионов», - передает слова Шикунова «Спорт-Экспресс».

В поединке 17-го тура против «Краснодара» Угальде отметился двумя забитыми мячами, а «красно-белые» одержали победу со счетом 3:0.

В текущем сезоне Премьер-лиги 22-летний форвард провел 17 матчей, забил 14 мячей и сделал два голевых паса.