В «Спартак» может перейти бывший директор «Ювентуса»

«Спартак» ищет нового спортивного директора после расставания с Томашем Амаралом, отработавшим менее года. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», одним из кандидатов на вакантную должность является Федерико Керубини, который ранее был спортивным директором в «Ювентусе».

По данным источника, «Спартак» уже провёл переговоры с 53-летним Керубини. В 2023 году специалист был отстранён от футбольной деятельности на 16 месяцев, однако дисквалификация распространяется только на итальянский футбол.

«Спартак» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.