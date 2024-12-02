Максименко догнал Латышонка по «сухим» матчам в РПЛ

1 декабря «Спартак» разгромил на выезде «Краснодар» в рамках 17-го тура чемпионата России, забив три безответных мяча.

Ворота «Спартака» в данном поединке защищал 26-летний голкипер Александр Максименко, для которого данный поединок стал уже десятым «на ноль» в текущем сезоне РПЛ. По данному показателю он сравнялся с вратарем «Зенита» Евгением Латышонком, который до минувшего тура был единоличным лидером по «сухим» играм.

После 17 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в копилке 34 очка. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Зенита» составляет пять баллов.