«Спартак» впервые в XXI веке одержал 9 разгромных побед за сезон

В 17-м туре Российской премьер-лиги «Спартак» одержал крупную выездную победу над «Краснодаром». Встреча между командами завершилась со счетом 3:0.

Для «Спартака» данная разгромная победа стала уже девятой за сезон с учетом всех турниров. Такое с «красно-белыми» случилось впервые в XXI веке.

Ранее подопечные Деяна Станковича с крупным счётом одолели московское «Динамо» (3:0), «Крылья Советов» (3:0, 3:0, 4:1), «Факел» (3:0), «Ростов» (3:0), «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0).

7 декабря «Спартак» проведет заключительный матч перед зимней паузой – соперником станет «Пари НН».