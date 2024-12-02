Мостовой назвал тренера, который остановит победы «Спартака»

Экс-футболист столичного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями касательно игры «красно-белых» после матча с «Краснодаром». «Народная команда» одержала победу со счетом 3:0.

«Спартак» уже на третьем месте! Все хоронили «Спартак» ещё до дерби с ЦСКА. Главное, чтобы не появился Абаскаль. Не дай бог! Если хотите остановить «Спартак», верните Абаскаля», - приводятся слова Александра на страницах «Чемпионата».

После 17 проведенных матчей «Спартак» набрал 34 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата России «красно-белые» на домашнем стадионе сыграют с «Пари НН». Встреча состоится 7 декабря и начнется в 14:00 по московскому времени.