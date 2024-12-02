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Глушенков прокомментировал провальный результат «Зенита»

02 Декабря 2024 • 13:53 Комментировать
Зенит
2:3
Крылья Советов

В воскресенье «Зенит» неожиданно проиграл на своём поле «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Питерцы забили гол уже на четвёртой минуте – отличился Максим Глушенков – но им не удалось набрать очки. Глушенков дал комментарий по поводу неудовлетворительного результата. У игрока спросили, почему у команды не сложилась игра после его быстрого гола.

«Трудно сказать. Думаю, тренеры объяснят, когда будем разбирать эту игру. Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы», - цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Глушенков также отметил, что в концовке игры «Зениту» не хватило длинных передач в штрафную площадь, учитывая наличие там высоких футболистов.

Напомним, что «Зенит» по итогам тура остался на первом месте в таблице, ведь «Краснодар» проиграл «Спартаку».

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Евро-Футбол.Ру,
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