Глушенков прокомментировал провальный результат «Зенита»

В воскресенье «Зенит» неожиданно проиграл на своём поле «Крыльям Советов» со счётом 2:3. Питерцы забили гол уже на четвёртой минуте – отличился Максим Глушенков – но им не удалось набрать очки. Глушенков дал комментарий по поводу неудовлетворительного результата. У игрока спросили, почему у команды не сложилась игра после его быстрого гола.

«Трудно сказать. Думаю, тренеры объяснят, когда будем разбирать эту игру. Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы», - цитирует Глушенкова «Матч ТВ».

Глушенков также отметил, что в концовке игры «Зениту» не хватило длинных передач в штрафную площадь, учитывая наличие там высоких футболистов.

Напомним, что «Зенит» по итогам тура остался на первом месте в таблице, ведь «Краснодар» проиграл «Спартаку».