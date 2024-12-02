Московский «Спартак» подыскивает усиление в оборонительную линию. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в сфере интересов «красно-белых» находится защитник «Ростова» Андрей Лангович.

Сделка по переходу 21-летнего правого латераля будет оформлена в том случае, если «Спартаку» не удастся договориться с другими кандидатами. Контракт Андрея с «жёлто-синими» истекает летом 2028 года. Трансферная стоимость Ланговича оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник сыграл 16 поединков. Андрей забил один гол, сделал три результативные передачи и получил три желтые карточки.