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Раскрыта сумма, которую «Динамо» готово заплатить за Глебова эксклюзив

02 Декабря 2024 • 13:39 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 4 ч. 55 мин.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оказался в шорт-листе «Динамо». При этом, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не готов платить за 25-летнего Глебова больше 10 миллионов евро.

Данил Глебов оказался в «Ростове» в январе 2019 года после трансфера из «Анжи». С тех пор полузащитник провёл 190 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и 17 результативных передач на партнёров. За плечами Глебова 13 игр за национальную сборную России.

В понедельник «Динамо» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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