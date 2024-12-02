Полузащитник «Ростова» Данил Глебов оказался в шорт-листе «Динамо». При этом, как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб не готов платить за 25-летнего Глебова больше 10 миллионов евро.

Данил Глебов оказался в «Ростове» в январе 2019 года после трансфера из «Анжи». С тех пор полузащитник провёл 190 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и 17 результативных передач на партнёров. За плечами Глебова 13 игр за национальную сборную России.

В понедельник «Динамо» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Ахмата». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.