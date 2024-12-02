Сёмин отреагировал на победу «Спартака» в Краснодаре

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказал свое мнение по матчу 17-го тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0.

«Мне понравилась игра в исполнении «Спартака», а также эпизодами хорошо играл «Краснодар». Видна ли рука хорошего тренера в «Спартаке»? Пока о руке говорить рано, но можно - об эмоциях», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

После этого успеха спартаковцы набрали 34 очка и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата страны. Команда Деяна Станковича уступает идущему первым петербургскому «Зениту» пять баллов.