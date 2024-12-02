Стала известна текущая позиция «Ростова» по Глебову

На радаре «Динамо» оказался полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», московский клуб действительно проявляет интерес к Глебову, однако ростовский клуб отложил все возможные разговоры по 25-летнему футболисту до наступления зимнего межсезонья.

Предполагается, что судьба трансфера Глебова будет зависеть от того, насколько пожелания «Ростова» по сумме сделки совпадут с возможностями «Динамо».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Данила Глебова в 8 миллионов евро. За «Ростов» полузащитник выступает с января 2019 года.