Мостовой: «У «Химок» с приходом Джикии в обороне всё наладилось»

Футбольный эксперт Александр Мостовой оценил игру центрального защитника Георгия Джикии за подмосковные «Химки».
«У «Химок» с приходом Джикии в обороне всё наладилось. Видно, что Георгий сформировал оборону. Нет никаких нервозностей. За счёт опыта и мастерства он налаживает игру», - передает слова Мостового «Чемпионат».
Джикия перешел в «Химки» на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы был столичный «Спартак». Георгий подписал с подмосковным клубом однолетний трудовой договор.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги 31-летний защитник провел пять матчей и получил желтую карточку.
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