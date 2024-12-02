Мостовой: «Локомотив» сейчас спускают с небес»

Бывший игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о дальнейших перспективах московского «Локомотива» после поражения от «Химок» в матче 17-го тура Премьер-лиги. «Железнодорожники» проиграли со счетом 1:3 на «РЖД Арене».

«Я не вижу «Локомотив» в тройке - это потихоньку подтверждается. Они начинают наедаться. «Локомотив» сейчас немного спускают с небес», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 34 балла и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова уступают лидирующему «Зениту» пять очков.