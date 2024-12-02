«Спартак» хочет подписать игрока «Локомотива» - известно имя

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов может перейти в другой столичный коллектив.

Как информируют журналисты «Чемпионата», в услугах футболиста заинтересован «Спартак». «Красно-белые» могут оформить переход Ненахова в зимнее трансферное окно. Срок трудового соглашения между 25-летним правым латералем и «железнодорожниками» истекает в конце июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ненахов поучаствовал в 17 поединках «Локомотива». Защитник получил одну желтую карточку.