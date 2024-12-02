Глебов может уйти из «Ростова» в клуб Москвы

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин», Глебов может перебраться в столичное «Динамо».

Сумма трансфера Глебова из «Ростова» в «Динамо» может составить 8 миллионов евро. «Бело-голубые» уже провели переговоры с представителями 25-летнего футболиста.

Боссы динамовцев считают, что Глебов хорошо подходит под требования тренера команды Марцела Лички. Наставнику «Динамо» нужен игрок на позицию «шестёрки», способный давать объём и обеспечивать баланс.

За «Ростов» Данил Глебов играет с января 2019 года.