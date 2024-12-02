«Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака»

В центральном матче 17-го тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле принимал московский «Спартак». «Быки» потерпели крупное поражение со счетом 0:3.
«Спасибо за вашу поддержку. За то, что вы всегда рядом, в том числе после таких сложных матчей. Встретимся через неделю. Это будет другая игра!» - говорится в публикации пресс-службы краснодарского клуба.
После 17 проведенных матчей «Краснодар» набрал 38 баллов. Команда Мурада Мусаева находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на одно очко. Топ-3 с 34 баллами замыкает московский «Спартак».
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