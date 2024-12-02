Ещенко: «Когда-то «Краснодар» должен был проиграть»

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о первом поражении «Краснодара» в сезоне-2024/2025. «Быки» на домашнем поле были разгромлены «красно-белыми» со счетом 0:3.
«Когда-то «Краснодар» должен был проиграть. Ну не может команда все матчи играть на одном и том же уровне. Всё нормально. Не выиграли со «Спартаком», но, может, в следующем матче получится», - передает слова Ещенко «Чемпионат».
После 17 туров Российской премьер-лиги краснодарская команда набрала 38 баллов и идет на второй позиции. Что касается «Спартака», то подопечные Деяна Станковича с 34 очками находятся на третьей строчке.
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