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«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»

02 Декабря 2024 • 12:51 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
07.12 14:00

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, в услугах футболиста «железнодорожников» заинтересован московский «Спартак», который зимой планирует усилить правый фланг обороны. Отмечается, что «красно-белые» рассматривают только российских защитников.

23-летний Сильянов сыграл 23 матча за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Контракт Александра с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.

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