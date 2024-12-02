«Спартак» интересуется защитником «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, в услугах футболиста «железнодорожников» заинтересован московский «Спартак», который зимой планирует усилить правый фланг обороны. Отмечается, что «красно-белые» рассматривают только российских защитников.

23-летний Сильянов сыграл 23 матча за «Локомотив» в нынешнем сезоне и отметился одной голевой передачей. Контракт Александра с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в шесть миллионов евро.